Sicherheit geht vor Spaß

Menschen in meiner Umgebung, die bisher nicht so wirklich an die Gefahr durch Corona glauben wollten, sagten immer gern: „Ich kenne niemanden, der infiziert ist oder war. Du etwa?“ Heute kann ich antworten: „Ja, sogar fünf – aus unterschiedlichen Haushalten.“ Die Einschläge kommen näher, keine Frage. Mittlerweile hat auch die App eines Verwandten einen Kontakt mit einem Infizierten registriert – die Technik funktioniert also. Und gestern sagten Freunde den gemeinsamen Sport ab – wegen eines Kontakts mit jemandem, der nachträglich positiv getestet wurde. Ich finde es gut, wenn Freunde so umsichtig sind und zur Sicherheit mal auf den Spaß verzichten. Seien Sie es auch! Danke!