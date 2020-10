Das große mystische Rätsel meiner schlaflosen Nächte ist gelöst. Dank der Gifhorner Sternenfreunde weiß ich nun, dass mir wohl doch niemand Spacecakes untergejubelt hat, die dazu führten dass ich dachte, ET kommt mit seiner Großfamilie zurück zur Erde.

Diese wie an einer Schnur aufgereihten Himmelslichter sind einfach nur schnöde kommerzielle Satelliten. Lichtverschmutzung halt. Naja, wenn es der Internetverbindung im grönländischen Sisimiut dient, hat das für die Menschen dort ja auch was Gutes. Aber für meinen verträumten Blick in den Sternenhimmel sind sie äußerst kontraproduktiv.

Geradezu bodenständig endet die politische Woche. Wobei – erst gibt’s noch ein kleines Sternchen für den Besuch des Ministerpräsidenten in Gifhorn, Stüde und Hankensbüttel. Fast wie bei Peterchens Mondfahrt hat er gleich noch auf der Sternenwiese am Bernsteinsee den SPD-Landratskandidaten mit auf die Spur gebracht. Und es ist – -Überraschung! – Tobias Heilmann. Da hat sich aber die Findungskommission mächtig ins Zeug gelegt. Und für die ausgeklügelte Terminstrategie gibt es auch gleich noch ein Sternchen. Perfekt inszeniert exakt einen Tag vor der Kür des CDU-Landratskandidaten. Ich hoffe sehr, die Christdemokraten singen am Samstag im Hankensbütteler Schützenhaus mit Sternenglanz in den Augen nicht „Andreas Ebel, Stern des Norden“. Nicht falsch verstehen, aber ich mag die Melodie der FC Bayern-Hymne nicht besonders. Die haben immerhin vier Sterne auf ihrem Trikot.

Also sollten wir großzügig sein, da darf sich der Landrat auch einen Stern an den Hut stecken. An den Jägerhut zum Beispiel. Warum mir jetzt gerade das Märchen von Sterntaler einfällt, weiß ich auch nicht genau. Vielleicht sollte ich es an dieser Stelle auch besser nicht vertiefen. Aber dieses Bild der vom Himmel fallenden Taler geht mir nicht aus dem Kopf. Viele Taler für die leeren kommunalen Kassen.

Bevor Sie jetzt denken, ich bin sternhagelvoll, schnell noch ein kleiner Blick in die nächste Woche. Am Montag kürt die SPD im Bromer Land ihren Kandidaten für die Samtgemeindebürgermeisterwahl, am Mittwoch tagt der Kreistag in Schwülper und bis dahin wünsche ich uns viele sternenklare Nächte!