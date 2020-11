Petze mit Lautsprecher

Wenn alle Leute ihre Einkäufe nur noch im Internet bestellen, statt den Einzelhändler in der eigenen Stadt aufzusuchen, dann veröden die Innenstädte. Gestern am Mittagstisch hat unsere Familie allerdings erfahren müssen, dass es noch einen anderen Grund gibt, Weihnachtsgeschenke nicht bei einem großen Internetversandhandel zu kaufen – jedenfalls nicht, wenn man auch noch einen angeblich intelligenten Lautsprecher aus demselben Haus besitzt. Denn der verpetzt auch schnell mal alle Geschenke an jeden, der fragt, welche Pakete sich gerade auf dem Postweg befinden.