Ab zum Mond damit!

Unsere Zeitungsausgabe vom vergangenen Samstag hat uns bestätigt: Die Menschen wollen auch endlich wieder andere Nachrichten und Geschichten lesen, die sich mal nicht nur um dieses eine Thema drehen, das mit „C“ beginnt. Insofern dachte ich mir, der Start einer Modellrakete – der kommt gerade genau richtig. Eine bunte Geschichte eben über einen Gifhorner und sein Hobby. Und wie ich dann gestern dastand auf dem Flugplatz in Wilsche, kamen mir aber doch so merkwürdige Gedanken, wie alles wieder mit dem Teufelsvirus verwoben ist. Bodenpersonal an der Startrampe mit Mundnasenschutz. Bernd Miehe hatte zum Basteln viel Zeit, vor allem weil das öffentliche Leben wegen Corona auf ein Minimum heruntergeschraubt ist. Und dann war da noch diese Symbolik: Will man zurzeit nicht einfach in eine Rakete steigen und abhauen? Oder anders herum: Alle Viren der Welt einsammeln – das sollen nur wenige Gramm sein – in die Rakete stecken und … zum Mond schießen! 10, 9, 8, 7 ...

