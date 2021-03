Inzidenz falsch berechnet?

Eine Zahl stand diese Woche im Kreis Gifhorn über allem: die 100. Seit vergangenes Wochenende starren die Gifhorner auf die magische Grenze der Sieben-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohner wie das Kaninchen auf die Schlange. Seit Freitag ist unser Leben wieder eingeschränkt wie vor dem 8. März. Das hätte nicht sein müssen! Das zumindest sagte mir eine Leserin aus Meine am Donnerstag. Denn ganz offensichtlich liegt ein Rechenfehler vor! Denn für die Berechnung der Inzidenz werde die offizielle Einwohnerzahl des Landkreises von 2019 herangezogen: 176.523. Doch schon im November 2020 habe der Kreis rund 3000 Einwohner mehr gezählt: 178.575. Gerade bei knappen Werten um das 100er-Limit könne das entscheidend sein, hat die Meinerin ausgerechnet. Am vergangenen Dienstag wäre es soweit gewesen -- ausgerechnet am für die Lockdown-Berechnung so wichtigen dritten Tag hätte die Inzidenz unter 100 gelegen. Allerdings nur, wenn man einen Schritt weiter gegangen wäre und die tagesaktuelle Einwohnerzahl herangezogen hätte, die vermutlich etwas höher liegt als die von 2020. Diese Zahl wolle der Kreis aber nicht herausrücken! Mit Absicht? Landrat Andreas Ebel versichert: Er selbst nimmt die Berechnung gar nicht vor, sondern das Land. Aber auch dort wäre jetzt alles egal – die Mathe-Akrobatik hätte gerade mal einen Aufschub von drei Tagen ergeben.