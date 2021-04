Frohes Osterfest!

Ja, wer hat sie früher als Kind nicht geliebt: die Ostereiersuche! Was für eine Freude, wenn sich neben einem Gebüsch oder hinter der Regentonne nicht nur hartgekochte Eier und Aluminium-Hasen mit Kakaofett-Zucker-Innenleben verbargen, sondern auch mal ein Spielzeug. Jippieh! Weniger erfreulich ist dagegen das Finden ohne eigentlichen Suchauftrag – in der Regel findet das mit vergessenen Verstecken Wochen später anhand von Ameisenstraßen oder Fäulegerüchen statt … okay, lassen wir das. Denn eigentlich wollte ich mitteilen, dass ich gestern ausnahmsweise große Freude beim Finden ohne Suchen hatte. Und zwar als ich an der Christinenstift-Kreuzung abbog und diese riesigen, bunten Eier erblickte. Seit drei Jahren stehen sie dort zu Ostern – und ich habe sie nie gesehen. Eine Bitte: Nicht einsammeln!

