Schnell verzählt

Auf Lehrerinnen und Lehrer sind mit Corona völlig neue Aufgaben zugekommen. Zum Beispiel Corona-Selbsttests für Schüler abzählen und verteilen – eine Aufgabe, für die die Kenntnisse aus der ersten Klasse nicht mehr reichen. Ich durfte kürzlich dabei helfen und verzweifelte an fast 1000 rutschigen Verpackungen, bei denen ich immer wieder vorn vorn beginnen musste. Das weckte den Erfindergeist in mir – ich sägte, bohrte und schraubte. Jetzt kann ich Ihnen die weltweit erste Coronaschnelltestschnellzählmaschine präsentieren. Die spart meiner Frau und ihren Kollegen mehr Zeit, als ich zum Basteln brauchte. Jetzt will ich nur mal hoffen, dass das Land Niedersachsen immer die gleichen Tests in der gleichen Verpackungsgröße bestellt ...