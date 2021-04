Der Staub des Schleppers

Eine Runde mit Hund durch die Feldmark – das hat was in diesen Tagen. Erst ein schöner Sonnenuntergang und wenig später geht der Mond auf. Dienstagabend hätte ich allerdings fast die Feuerwehr gerufen. Aus der Ferne sah ich eine Rauchwolke in der Nähe der neuen Sporthalle in Westerbeck. Ohoh, ich hatte das Handy schon in der Hand, als ich dann doch Zweifel bekam. Hm, eine Rauchwolke, ja könnte, aber muss auch nicht sein. Jedenfalls bewegte sie sich etwas merkwürdig, quasi entgegen der eigentlichen Windrichtung. Nein, da brannte nichts. Also auch bei mir nicht, kein Kittel und keine Sicherung durch. Und ich schwöre, außer Kaffee und Apfelsaft hatte ich nichts getrunken. Beim Näherkommen entdeckte ich dann die Ursache: Ein Landwirt im Schlepper bei der abendlichen Feldarbeit, eingehüllt in einer dicke Wolke Sandstaub. So kann’s gehen. Die Leitstelle und einige Feuerwehren kennen das Problem. Gerade bei längerer Trockenheit werden immer mal Brände gemeldet, wo gar keine Brände sind. Am Donnerstag dürfte sich das Thema erledigt haben. Kein Sonnenuntergang, keine Staubwolke, dafür eine Regenwahrscheinlichkeit von 90 Prozent. Pflanzen und Tiere wird’s freuen, mich nur bedingt. Trotzdem schon mal ein schönes 1. Maiwochenende!

=fn?Ejtlvujfsfo Tjf bvg Gbdfcppl voufs=tuspoh?Hjgipsofs Svoetdibv=0tuspoh? pefs nbjmfo Tjf bo =tqbo dmbttµ#fnbjm#?ejsl/lvfioAgvolfnfejfo/ef=0tqbo?=0fn?