Wenn Politiker knüddeln

Das Politikerleben ist nicht einfach. Schon gar nicht in Wahlkampfzeiten: Ein Termin jagt den nächsten und überall theoretisches Geschwätz über Visionen von morgen. Da können Profi-Parlamentarier ganz froh sein, wenn sie sich auch mal in Ruhe zu Bürgern an den Tisch setzen dürfen und sogar etwas absolut Praktisches und Handwerkliches ausüben oder gar lernen können. Gestern war für den Bundestagsabgeordneten Hubertus Heil so ein Moment, und zwar im Mehrgenerationshaus Meinersen. Christa Bruns lud ihn zu sich an den Tisch ein, um gemeinsam zu „knüddeln“ – also zu stricken. „Wir gehen einmal durch die Masche, holen den Faden ...“ Naja, Heils Socke wäre vermutlich nicht vor Ende der nächsten Wahlperiode fertig geworden. Immerhin war es aber auch keine rote Socke.