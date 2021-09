Ein Jahr für Zwergorangen

Rechtzeitig vor Erntedank muss ich unbedingt berichten, was sich so auf dem submediterranen Terrässchen nahe des Canal Grande entwickelt.

Rechtzeitig vor Erntedank muss ich unbedingt berichten, was sich so auf dem submediterranen Terrässchen nahe des Canal Grande entwickelt. Also, um es kurz zu machen, die Fortsetzung der semiprofessionellen Limoncello-Produktion ist gefährdet. Es gibt aufgrund von Ernteeinbußen ein Kapazitätsproblem. Ich habe schon Kurzarbeit beantragt und überlege, einen nachhaltigen Zitronenimport, um die Nachfrage der Weihnachtskunden sicherzustellen. Glücklicherweise gibt es für den Eigenverbrauch noch eine geringe Restmenge. Sehr dankbar bin ich indes für eine außerordentlich zufriedenstellende Zwergorangenernte. Noch sind die kleinen Früchtchen grün und die Sonne der vergangenen Tage kam gerade recht, um den Reifeprozess voranzutreiben. Geplant ist die Ernte im November. Beim letzten Mal reichte es für ein Orangen-Chutney, eine schöne Preiselbeeren-Alternative zur Rehkeule. Diesmal allerdings verhandele ich erste Kontrakte für die Produktion und den Absatz eines Orangenlikörchen. So mit einer leichten Prise Nelken, Zimt, Kardamom und Anis… perfekt für den Advent.

