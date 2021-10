Immer auf dem Sprung

Da werden die Jugendlichen im Landkreis Luftsprünge machen: Endlich gibt es in Gifhorn eine neue Freizeitattraktion: Die „Sprung-Fabrik“ im Heidland. Noch ist die Halle hinter dem Takka-Tukka-Land eine große Baustelle, aber die Arbeiten sind soweit fortgeschritten, dass man davon ausgehen kann, dass bis zur Eröffnung am Samstag, 16. Oktober, alles parat steht für die ersten Besucher. Wissen Sie, was das Gute an meinem Beruf ist? Wir Journalisten dürfen solche Anlagen in der Regel schon etwas vorher auf Herz und Nieren testen – wie vor wenigen Wochen den Kletterturm am Tankumsee. Das plane ich auch diesmal – dann komme ich mal im Heidland auf einen Sprung vorbei. Sie lesen bald davon ...

