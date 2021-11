Es ist etwas mehr als 22 Jahre her, da habe ich meine allerletzte Zigarette geraucht. Warum ich Ihnen das hier heute schreibe? Weil ich just gestern daran erinnert wurde, und zwar durch ein Gespräch mit meiner Friseurin in Isenbüttel. Ich weiß gar nicht mehr, wie wir auf dieses Thema kamen – irgendwie über Corona, Tschernobyl und noch andere ungesunde Begriffe. Sie raucht, ist aber schon der Meinung, dass es besser wäre, es zu lassen. Nicht nur der Gesundheit, sondern auch des Geldes wegen. Also erzählte ich ihr von meinem Weg – wie ich es geschafft habe: Mit dem Buch „Endlich Nichtraucher!“ von Allen Carr. Der psychologische Trick ist, dass man nicht das Gefühl hat, auf etwas zu verzichten, sondern dass man endlich eine Sucht loswird. Im gestrigen Gespräch wurde mir klar, dass es wohl Raucher gibt, die noch nie von dem Buch gehört haben – deshalb lesen Sie hier jetzt davon. Übrigens: Gott habe Allen Carr selig – der ehemalige Kettenraucher ist später doch noch an Lungenkrebs gestorben.