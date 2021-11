Müdener auf Geisterjagd

Erinnern Sie sich noch an die Geisterjäger aus Müden und Umgebung? Die Truppe, die sich ihre Ghostbusters-Montur selbst genäht und gebaut hat? Sie feiert gerade wieder ganz große Auftritte – klar, immer dann, wenn ein neuer Ghostbusters-Film herauskommt. Zurzeit läuft „Ghostbusters Legacy“ auf den Leinwänden an. Da sind die Leute mit ihren Protonen-Fangstrahlern als Fotokulisse sehr gefragt, zum Beispiel bei der Neueröffnung des Kinos „Filmwerk“ in Gütersloh an diesem Wochenende. Unzählige Gäste ließen sich mit den Müdenern vor ihrem Wagen, dem Ecto 1a, ablichten. So ganz nebenbei konnten die Profis aus dem Kreis Gifhorn dann auch verkünden, dass das neue Kino geisterfrei sei. Also: wieder ganze Arbeit geleistet zum Wohle der Bevölkerung.

=fn?=tqbo dmbttµ#fnbjm#?=b isfgµ#nbjmup;sfjofs/tjmcfstufjoAgvolfnfejfo/ef#?sfjofs/tjmcfstufjoAgvolfnfejfo/ef=0b?=0tqbo?=0fn? Ihr Newsletter für Gifhorn & Region Kostenlosen Newsletter bestellen und täglich das Neueste aus der Region im Postfach lesen. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de