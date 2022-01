Fern der Wissenschaft

Die Stadt Gifhorn möchte sich mit wissenschaftlicher Kompetenz schmücken, will Hochschulstandort werden – wie die Nachbarn mit der Ostfalia. Dafür sind zwar nicht alle, aber doch einige Mittel recht. Nun ließ Gifhorns Bürgermeister Matthias Nerlich in seiner Neujahrsansprache schon mal eine Info heraus: Man bemühe sich um die Etablierung einer Hochschule für Chiropraktik. Wow! Kann man in Gifhorn künftig Medizin studieren? Nein, damit hat sie tatsächlich nur wenig zu tun, leider auch kaum mit empirischer Wissenschaft. Die „Hochschule“ wäre eher eine Privatschule mit hohen Gebühren. Die Chiropraktik fußt auf Theorien des Kanadiers Daniel David Palmer im 19. Jahrhundert, nach denen mit dem Einrenken von Wirbelknochen nicht nur Rückenschmerzen behandelt werden können, sondern auch alle möglichen anderen Krankheiten von Asthma, Allergien, Kopfschmerzen, Menstruationsbeschwerden bis hin zu Koliken bei Säuglingen. Der Mann war kein Mediziner, sondern Barkeeper, Schullehrer und Lebensmittelgeschäftsinhaber. Seine Interessenschwerpunkte lagen beim magnetischen Heilen, bei der Osteopathie und der Spiritualität. Um Sie, liebe Leser, auf den Boden der Fakten zurückzuholen: Chiropraktik ist ähnlich wissenschaftlich begründet wie die Homöopathie oder Bachblüten-Therapie: Sie ist wohl meistens nicht schädlich, aber eine Wirksamkeit ist bis heute nicht nachgewiesen – auch wenn sich manche Menschen dadurch besser fühlen. Dass der Nachweis in Gifhorn gelingt, ist zumindest zweifelhaft. Auch dass der Beruf in Deutschland gesetzlich nicht geregelt ist und lange Zeit nur im Ausland gelehrt wurde, dürfte faktenbasierte Menschen nachdenklich stimmen. Übrigens: Körperteile einrenken darf auch der Hausarzt.