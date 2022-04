Oh Nachtigall, ick hör dir...

Wir sind mittendrin in der schönsten Jahreszeit. Welch eine Freude...

Wir sind mittendrin in der schönsten Jahreszeit. Welch eine Freude, das Grün der Birken zu beobachten, die blühenden Obstbäume und die Knospen des Flieders. Dazu die fidelen Vögel. Bei mir haben Drosseln den Vorteil einer lange nicht gereinigten Dachrinne entdeckt. Das trockene Moos scheint ein ziemlich gutes Nestbaumaterial zu sein. Leider verteilt sich die Hälfte seit drei Wochen immer vor der Haustür. Da ist dann alle zwei Tage fegen angesagt. Besonders schön war eine sozusagen akustische Begegnung neulich nachts. Da tirilierte doch irgendwo in der Nähe noch ein Vogel. Und es war definitiv nicht der Nachbar auf der Panflöte. Es dauerte, bis ich dem Geträller auf die Spur kam. Sie wissen schon: „Nachtigall, ich hör dir trapsen...“ Ja, so war’s dann auch, eine Nachtigall auf Brautschau. Frühling eben.

