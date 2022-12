Der nächste Sommer wartet

Was gibt es an einem Dezembertag Schöneres als sich mit dem Sommerurlaub 2023 zu beschäftigen. Ein bisschen die Gedanken gen Italien oder Südfrankreich schweifen lassen – das hilft in diesen Wintertagen. So habe ich mich auf Ferienhaussuche im Perigord begeben. Und siehe da: „Ein großes altes Haus, geschmackvoll renoviert, in den Weinbergen“ hieß es bei einem Häuschen ganz nach meinem Geschmack. Die Rede war von einem unvergesslichen Aufenthalt. Stutzig wurde ich bei dem Satz: „WC im Obergeschoss. Weitere sanitäre Anlagen sind in der Demokratischen Republik Kongo.“ Ich habe selten so gelacht. Dazu passte ganz wunderbar der Schlusssatz: „Genießen Sie die Sonne und unsere Aromen des Südwestens.“ Sei’s drum, jetzt geht’s nach Italien.

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de