Feuerwehr Bergfeld hat 15 Einsätze im Jahr 2017

Von 1392 Einsatz- und Dienststunden berichtete der stellvertretende Ortsbrandmeister der Freiwilligen Feuerwehr Bergfeld, Wilm Borchert, in der Jahresversammlung der Blauröcke am Sonnabend in der Gaststätte Zur Post. Er vertrat den erkrankten Ortsbrandmeister Uwe Domition und erläuterte, dass die...