Kontrollsäule für Maut in Brome installiert

Brome An der B 248 wurde gestern in Brome zwischen Ohre und Sachsen-Anhalt in Fahrtrichtung Salzwedel eine Kontrollsäule für die Lkw-Maut aufgebaut. Das teilt der Mautbetreiber Toll Collect mit. Die vier Meter hohen blauen Kontrollsäulen sind Teil der technischen Vorbereitung des Mautsystems auf die...