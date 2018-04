Rat Parsau beschließt heute Haushalt 2018

Parsau Der Rat der Gemeinde Parsau trifft sich am heutigen Mittwoch, 18. April, um 20 Uhr in der Gaststätte „Unter den Eichen“ in Parsau. Der Bericht der Bürgermeisterin, der Beschluss über den Haushalt 2018 und über zwei B-Plan-Änderungen „Klingenberg“ und „Ahnebeck“ sowie die Bürgerfragestunde stehen im...