Landfrauen bei Integration noch gefragt

Groß war das Interesse an der Veranstaltung von Landfrauen, Mosaik und Schützenverein, die für die Information über die Situation von Geflüchteten ebenso gedacht war wie für unmittelbare Kontaktaufnahmen. Foto: Michalzik

Ehra-Lessien In der Wohnanlage Lessien für Geflüchtete unternehmen 50 Besucher einen informativen Rundgang.

Eine Begegnung zwischen Landfrauen und Geflüchteten in der Wohnanlage Lessien, fruchtbare Gespräche, sich Kennenlernen und zudem ein Kino, das ins Dorf kam: Die gemeinsame Aktion des Kreisverbandes der Landfrauen, der Schützengesellschaft Lessien und des Vereins Mosaik wurde am Mittwoch zu einem großen Erfolg. Die Vorsitzende des Verbandes, Ilsemarie Dralle, begrüßte am Tor zum ehemaligen Truppenübungsplatz und späteren Flüchtlingscamp mehr als 50 Besucher, fast alles Landfrauen mit einigen Begleitern.

Dralle erklärte, dass die Bereitschaft im Jahre 2015 groß gewesen sei, die Zugereisten zu betreuen und aufzunehmen. Damals habe man sich der Aufgabe gestellt, ohne zu wissen, was alles an Schwierigkeiten auftreten könnte. Jetzt seien die Mitglieder des Verbandes immer noch gefragt, an der Integration der Neuankömmlinge mitzuwirken.

Die Leiterin der Wohnanlage, Agnes Liebmann, und der zuständige Abteilungsleiter des Landkreises, Dirk Spieß, übernahmen die Führung der einzelnen Gruppen, und die Landfrauen brachen zu einem höchst informativen Rundgang durch Gemeinschaftsräume, Gebetsraum und Unterkünfte in der Wohnanlage auf.

In der Zwischenzeit hatten sich im Lessiener Schützenhaus 55 Kinder eingefunden, zum Teil von ihren Müttern begleitet. Dort war das Mobile Kino Niedersachsen zu Gast und präsentierte im abgedunkelten und mit Reihen von Stühlen ausgestatteten Saal den Film „Findet Dorie“. Die jungen Besucher waren begeistert, wenn auch den Jüngsten die Zeit manchmal arg lang wurde. Schließlich trafen die Erwachsenen ein. Der Verein Mosaik bot Snacks an, die Eintrittskarten kosteten zwei Euro für Groß und Klein, und die Veranstalter freuten sich mit den Gästen, dass auch einige der 152 Bewohner der Unterkunft in Lessien gekommen waren. Die Vorsitzende des Vereins Mosaik, Jenny Reissig: „Wir wollen das Kino ins Dorf holen. Diese Veranstaltung soll ein Anfang sein.“