Zu Pfingsten ist Mühlenfest in Wahrenholz

Am Pfingstmontag, 21. Mai, ist bundesweiter Mühlentag. Allein in Niedersachsen öffnen mehr als 200 Mühlen ihre Türen. Auch wieder mit dabei ist die Wahrenholzer Wassermühle, die urkundlich 1425 erstmals erwähnt wurde, heißt es in der Einladung der Wahrenholzer Mühlenfreunde. ...