Täter beschädigen Hausdach

Der Vandalismus auf dem Gelände der alten Kita in Westerbeck hat am Freitagabend eine neue Dimension erreicht. Gegen 21 Uhr sind vermutlich stark berauschte Jugendliche gewaltsam in den Dachboden eines Nebengebäudes eingebrochen und haben von innen Dachziegeln zerschlagen beziehungsweise vom Dach...