Parsauer erfindet Elektro-Longboard

Mit dem stärksten Serien-Elektro-Longboard der Welt, mit acht Kilowatt Leistung zum Selberfahren, reist der Parsauer Erfinder Sascha Mattiza nach Berlin, um sich an der Maker-Fair dort zu beteiligen. In Berlin ist Sascha Mattiza zum ersten Mal dabei, doch in Kiel und Hannover hat er seine technisch aufwendigen Errungenschaften bereits präsentiert. Überrascht hat den Tüftler, der auch „Saschamaker“ genannt wird, das große Interesse an...