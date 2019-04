2019 könnte die Dürre für die Bauern noch schlimmer werden

Kälte zu Monatsbeginn, Frühsommerwetter in der zweiten Aprilhälfte und wochenlang kaum Regen: Während viele Menschen das Wetter seit Beginn der Osterwoche genießen, werden die Sorgenfalten bei den Landwirten immer tiefer. Drohen ein erneuter Dürresommer, erneute Ernteeinbußen? Wenn es so weiter geht in den nächsten Wochen, befürchten Experten, dass die Auswirkungen sogar noch schlimmer werden könnten als 2018.

Erste Effekte der Frühjahrstrockenheit zeigen sich bereits jetzt. Betroffen ist das Wintergetreide, im Kreis Gifhorn vor allem die Wintergerste und der Winterroggen, auf besseren Böden auch der Winterweizen. Sie müssten bei den warmen Temperaturen in vollem Wachstum stehen – doch für optimales Wachstum fehlt das Wasser.

„Wir hatten so gut wie keine Niederschläge im April, die Lage ist ernst“, erklärt Kreislandwirt Werner Warnecke aus Dedelstorf. Wie all seine Berufskollegen hat Warnecke das Wetter stets im Blick. In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag habe es gerade mal einen halben Millimeter Niederschlag gegeben. Das entspricht einem halben Liter pro Quadratmeter. „Das ist nichts“. Bei diesem Wetter – viel Sonne, starker Wind – liege die Verdunstung auf den Äckern bei etwa drei bis fünf Millimeter.

„Die Landwirte haben Angst“, sagt Warnecke. Ein zweites Jahr wie das Dürrejahr 2018 möchte niemand erleben. Dass es dann sogar ums Überleben geht, bestätigt auch Joachim Zeidler aus Parsau, Landvolkvorsitzender im Kreis Gifhorn. „Die Reserven sind bei vielen Betrieben aufgebraucht.“ Die aktuelle Lage gehe an die Substanz – nicht nur finanziell, auch psychisch.

So wirkt das vergangene Dürrejahr in doppelter Hinsicht nach. Zum einen ist durch die Ernteeinbußen die finanzielle Situation einiger Landwirte kritisch. 43 Bauern aus dem Kreis haben Dürrehilfe beantragt. Wie die Landwirtschaftskammer, Außenstelle Gifhorn, mitteilt, sei ein Großteil davon bereits bewilligt, ein Abschlag von 40 Prozent der Schadenssumme sei an die betroffenen Landwirte ausgezahlt worden.

Zum anderen sei die Wasserversorgung kritisch. Die Grundwasserstände haben sich nur bedingt über den Winter erholt, weil auch in der vegetationslosen Zeit zu wenig Niederschlag gefallen sei. Die Beregnung ist eine Möglichkeit, um anhaltendend trockene Phasen schadlos zu überstehen. Im Nordkreis Peine gibt es allerdings schon Einschränkungen für die Wasserentnahme. Auch in den Kreisen Celle und Uelzen werden solche Maßnahmen geprüft. Rüdiger Fricke von der Gifhorner Außenstelle der Landwirtschaftskammer erklärt: Durch die starke Trockenheit 2018 seien die Wasserkontingente der Landwirte bereits stark in Anspruch genommen worden. Das bedeute, dass die Landwirte genau planen müssten, wie sie das Wasser aus der Feldberegnung am effektivsten einsetzen können. Hier sei die Rangfolge Kartoffel, Mais, Zuckerrübe und zum Schluss Getreide.

„Die Situation ist angespannt. Dies betrifft vor allem die Betriebe, die in den nächsten Wochen Grassilage für ihre Kühe ernten wollen. Auf den Wiesen ist noch nicht viel gewachsen. Man kann teilweise auch schon von steppenähnlichen Verhältnissen sprechen“, so Fricke. Neben dem Wintergetreide sei auch der Raps betroffen, der dringend Wasser benötige. „Auf einigen Standorten ist jetzt schon mit Ertragsdepressionen zu rechnen“, so Fricke.

Entspannung ist nicht wirklich in Sicht. Am Samstag und Montag könnte es Schauer geben. Für die Landwirte wäre Regen von Samstag bis Montag besser...