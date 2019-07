Viel Bewunderung für die mutigen Brandschützer

Was ist eigentlich der größte und wertvollste Schatz bei der Freiwilligen Feuerwehr? Die Frage von Brandschutzerzieher Michael Sohr beantworteten die Ferienkinder, die zu Besuch bei den ehrenamtlichen Helfern waren, wie aus einem Mund: „Wasser!“.

Dass man vor allem das kostbare Nass zum Löschen von Bränden braucht, war für die neugierigen Kinder im Grundschulalter eine Selbstverständlichkeit. Doch einige überraschten den Profi mit noch mehr Vorkenntnissen. „Es gibt Material und Flüssigkeiten, wie zum Beispiel Öl, die muss man mit Schaum löschen“, wusste etwa der 8-jährige Simon zu erklären. Sein Wissen eignete sich der feuerwehrbegeisterte Schüler beim intensiven Schauen von Dokumentarfilmen und Lesen von speziellen Büchern an. „Da brauche ich ja gar nicht so viel wie sonst zu erklären“, meinte Feuerwehrmann Sohr amüsiert, um dann aber doch noch einige ernsthafte Tipps für das Verhalten im Ernstfall zu vermittelten.

Ein eigenes Erlebnis konnte der 11-jährige Lionel schildern: „Bei uns in der Küche hat mal eine Pfanne gebrannt, da habe ich einen Deckel drüber gestülpt, und das Feuer ging aus.“ Ein Beispiel für perfektes Vorgehen in solch einem Brandfall, wie Sohr verblüfft feststellte. Trotzdem gab es für die jungen Besucher viel Faszinierendes im Feuerwehrhaus an der Fallersleber Straße zu sehen.

Wie kraftvoll etwa hydraulische Scheren und Spreizer zur Menschenrettung arbeiten, demonstrierte Sohr gemeinsam mit Kollegen beim Verbiegen einer Cent-Münze. Staunend verfolgten die Kinder, wie hoch man die Drehleiter in den Himmel fahren kann, bevor es auf eine Rundfahrt mit dem großen Löschfahrzeug ging. Eine willkommene Abkühlung gab es für alle auch noch beim Einsatz von Wasserstrahlrohr und Schnellangriffspistole.

Das schönste Lob für Sohr und all die ehrenamtlichen Brandschützer kam schließlich von Lionel: „Ich bewundere die mutigen Menschen, die freiwillig ihr Leben für andere aufs Spiel setzen!“