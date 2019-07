Die Gifhorner Sex-Mobile lassen sich nicht einfach verbieten

Gifhorn. Eine Leserin kritisiert die blühende Straßenprostitution an der Kreisstraße 114. Doch der Kreisverwaltung fehlt eine rechtliche Handhabe.

In den vergangenen Monaten wurden an Waldwegen entlang der Kreisstraße 114 im Landkreis Gifhorn sogenannte Lovemobile aufgestellt. Ich als Frau empfinde diese offenen Angebote, ehrlich gesagt, sehr unangenehm. Täglich muss ich auf dem Weg zur Arbeit an mehreren Wohnmobilen vorbei fahren. Muss ich das hinnehmen oder gibt es eine Möglichkeit, das Aufstellen zu untersagen?

Eine anonyme Leserin

Über das Leserportal Alarm 38 erreichte die Redaktion diese Anfrage. Redakteur Christian Franz erörterte das Problem mit der Kreisverwaltung.

Erster Kreisrat Thomas Walter bestätigte auf Anfrage: „Das Aufstellen von Prostitutionsfahrzeugen an den Kreisstraßen ist dem Landkreis Gifhorn bekannt.“ Es gehe um 15 Wohnmobile und Wohnwagen. Walter räumte ein: „Es ist festzustellen, dass es ein generelles öffentliches Interesse an dem Thema gibt. Die Kreisverwaltung hat sich zu dem Thema bereits mehrfach öffentlich positioniert“ – nämlich kritisch.

Zur Frage der Sicherheit auf den Straßen sagte Walter: „Verkehrssicherheitsaspekte sind stets zu berücksichtigen. Rein straßenrechtlich betrachtet gestaltet sich die Untersagung der Wohnmobil-Prostitution jedoch äußerst schwierig. Soweit sich die Wohnmobile auf dem Straßengrundstück einer Kreisstraße, also im Seitenraum oder auf einem Rastplatz befinden, stellen sie, wie jede Ausübung eines Gewerbes, eine Nutzung der Verkehrsanlagen über deren Gemeingebrauch hinaus dar. Solch eine Sondernutzung ist laut Straßengesetz erlaubnispflichtig.

Diese Erlaubnis kann aus Gründen der Sicherheit des Straßenverkehrs durch den Straßenbaulastträger versagt werden. Die Behinderung und Gefährdung des fließenden Straßenverkehrs entsteht hier durch das unerwartete Bremsen sowie das Ein- und Ausfahren der Wohnmobile und der Kundschaft an den jeweiligen Standorten.“

Ganz so einfach ist es Walter zufolge aber nicht: „Dieser Tatbestand trifft nur auf einen verschwindend geringen Teil der Wohnmobile zu. Die meisten Fahrzeuge befinden sich abseits der Straßengrundstücke an Gemeindewegen oder auf Privatgrundstücken.“ In der Bauverbotszone bis 20 Meter vom Fahrbahnrand könne die Aufstellung ebenfalls untersagt werden.

An dieser Stelle wären Walter zufolge jedoch die Bauordnungsämter der Kommunen federführend, weil die Wohnmobile als bauliche Anlagen einzustufen wären. „Die Folge hieraus ist dann, wie sich bereits gezeigt hat, dass sich die Wohnmobile an den gleichen Standorten mit einem etwas größeren Abstand zur Straße einfach aus der Bauverbotszone zurückziehen. Außerhalb der Landes- und Kreisstraßen und deren Bauverbotszonen fallen die Wohnmobile in die Zuständigkeit der jeweiligen Gemeinden. Diese Konstellation zeigt, dass es unmöglich ist, der Problematik aus nur einer Richtung Herr zu werden, weil durch Standortverlagerungen Bau- und Straßenrecht immer wieder neu zu bewerten sind. Genau dies war ja festzustellen, als das Land gegen die Mobile entlang der Bundesstraße 188 vorgegangen ist. Es hat hier einen reinen Verdrängungseffekt gegeben.“

Sollte der Kreis nun rein straßenrechtlich vorgehen, würde sich das Problem schlicht auf gemeindliche Straßen und Plätze oder in Nachbarkommunen verlagern, befürchtet der Erste Kreisrat. Die Vermieter der Fahrzeuge entlang der K 114 seien erkennbar „überwiegend dieselben“ wie seinerzeit an der B 188.

Eine einfache rechtliche Handhabe gegen das Geschäftsprinzip Straßenprostitution gebe es nicht, denn so Walter: „Prostitutionsfahrzeuge, die die gesetzlichen Mindestanforderungen erfüllen, sind nach dem Willen des Gesetzgebers grundsätzlich erlaubnisfähig. Ein generelles Verbot von Lovemobilen auf Grundlage des Prostituiertenschutzgesetzes kann es daher nicht geben.“

Das Land Niedersachsen erarbeite derzeit einen Erlass zur Konkretisierung der gesetzlichen Mindestanforderungen für Lovemobile. Sollten diese dann nicht eingehalten werden, werden seitens des Landkreises Gifhorn als zuständige Behörde die notwendigen Maßnahmen veranlasst.

Der Landkreis fordert bereits seit Verabschiedung des Prostituiertenschutzgesetzes, dass das Land Durchführungsvorschriften veröffentlicht, um zu verhindern, dass es zu einer bloßen Verdrängungen zwischen Landkreisen, Städten und Gemeinden kommt. Bislang vergeblich.