Rühens neue Weinkönigin heißt Silvia Tinter-Kocem

Sehr zufrieden zeigten sich die Veranstalter des vierten Weinfestes in Rühen am Sonnabend auf dem Rathausplatz. Dort tummelten sich am Abend mehr als 300 Gäste, denen Wein in Weiß, Rot und Rosé kredenzt wurde. Passend dazu gab es Flammkuchen.

Auch für die Besucher, die nicht unbedingt Wein trinken wollten, war mit Getränken für jede Altersstufe gesorgt, und auch an Speisen gab es eine Auswahl. Veranstalter waren wieder die Kyffhäuser Kameradschaft und der TV Jahn. Mit vielen ehrenamtlichen Helfern haben Nicole Winter vom Sportverein und der Vorsitzende der Kyffhäuser, um Dominik Ühleke, die große Party vorbereitet, und Ühleke freute sich über den Andrang: „Wir haben hier Besucher zwischen sechs und 85 Jahren“, betonte er, und die Jüngsten erwiesen sich als die ausdauerndsten Tänzer zur Musik der DJs.

Zur Weinkönigin gekürt wurde die Rühenerin Silvia Tinter-Kocem. Nicht nur in Rühen gab es ein Weinfest: In Bokensdorf wurde zum ersten Mal auf dem Sportplatzgelände gefeiert, und die Veranstalter dort waren Feuerwehr, Tippgemeinschaft und Gymnastiksparte. Der Heimatverein Croya bot um Glockenturm und Backhaus erneut Wein aus Baden-Württemberg an und dazu von den Frauen des Vereins selbst gebackene Flammkuchen.