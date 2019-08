Erneut platzt Ölwasser-Leitung bei Hankensbüttel

Zum zweiten Mal innerhalb von eineinhalb Jahren ist es zu einem folgenschweren Ölaustritt bei Hankensbüttel (Kreis Gifhorn) gekommen: Vermutlich rund 20 Kubikmeter Öl-Wasser-Gemisch ergossen sich am Donnerstagmorgen in die Straßengräben an Oerreler Straße und Elwerath-Straße (K 7 und 122) aufgrund einer defekten unterirdischen Transportleitung, die von Lüben zum Betriebsplatz des Ölkonzerns Exxon Mobil Production bei Hankensbüttel...