Neudorf-Platendorf hat schon viele Wünsche erfüllt

Es geht voran in Neudorf-Platendorf. Das erfüllt den Ortsrat mit Dankbarkeit, machten seine Mitglieder während der Sitzung am Donnerstag deutlich. Von ihren Wünschen sei vieles bereits umgesetzt worden beziehungsweise in der Umsetzung. Ortsbürgermeisterin Astrid Schulz (CDU) sprach in diesem...