Otterzentrum Hankensbüttel möchte einen Themenpfad anlegen

Zu ihrer ersten Sitzung nach den Sommerferien trafen sich die Mitglieder der Lokalen Aktionsgruppe (LAG) Isenhagener Land jüngst in der Wassermühle in Wahrenholz, um über die Förderung eines regionalen Projektes aus dem europäischen Leader-Programm zu entscheiden: die Erweiterung des Otterzentrums Hankensbüttel. Der Projektträger könne nun den nächsten Schritt gehen und beim Landkreis Gifhorn und beim Amt für regionale Landesentwicklung die Unterlagen zur förderrechtlichen Bewilligung einreichen, wie die LAG mitteilt.

Der Verein Aktion Fischotterschutz plant, in der neuen Erweiterungsfläche, aufbauend auf den Ergebnissen des Masterplanes aus dem Jahr 2018, einen Themenpfad durch das circa zwei Hektar große Waldgebiet anzulegen. Auf einer Länge von 300 Meter sollen die fünf interessantesten Wildtiere, die in den heimischen Wäldern im Isenhagener Land oder in Südniedersachsen leben, vorgestellt werden. An fünf Stationen erhalten die Besucher Informationen zu Wolf, Luchs, Wildkatze, Waschbär und Marderhund. Jede Tierart soll durch eine lebensgroße Holzskulptur dargestellt werden, und in einer Schutzhütte sollen sich die Interessierten zu den jeweiligen Tierarten informieren können.

Die Lokale Aktionsgruppe freut sich über interessante Projektideen, besonders aus den Themenfeldern „Alltagsunterstützung anbieten“ und „Ortsmitten stärken“. Interessierte erhalten nähere Informationen zur Leader-Förderung auf der Internetseite der Lokalen Aktionsgruppe unter www.gifhorn.de/wirtschaft-und-wohnen/leader-region, außerdem in der Geschäftsstelle, c/o Landkreis Gifhorn, Schlossplatz 1, 38518 Gifhorn, Regionalmanager Thomas Wette, (05371) 82410, E-Mail: thomas.wette@gifhorn.de.

Leader dient der Regionalentwicklung. In einem abgegrenzten Gebiet, der Leader-Region, arbeitet die sogenannte Lokale Aktionsgruppe. Diese ist für die Umsetzung der Entwicklungsstrategien verantwortlich, die am Beginn einer jeden EU-Förderphase mit Beteiligung der Menschen vor Ort erstellt wird. red