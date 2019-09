Gemeinde plant B-Plan-Änderung am Bernsteinsee

Auf die Haus- und Grundstücksbesitzer im Wochenendhausgebiet am Bernsteinsee kommen große Veränderungen zu. Laut einer Einladung der Gemeinde Sassenburg zu einer Bürgerversammlung, die am 30. September stattfinden soll, will die Kommune künftig entschieden gegen die Anmeldung von dauerhaften Hauptwohnsitzen vorgehen und vermeiden, dass weitere Häuser zu diesem Zweck dort gebaut werden. Die Auseinandersetzung schwelt seit Jahren....