2,63 Promille – Polizei stoppt Fahrer in Hankensbüttel

Beamte des Polizeikommissariats Wittingen haben am Samstag gegen 13 Uhr einen 51-jährigen Autofahrer aus Hankensbüttel kontrolliert, weil dieser augenscheinlich alkoholisiert mit seinem PKW Citroën C4 in der Straße Hohe Luft in Hankensbüttel unterwegs war. Ein Atemalkoholtest ergab

2,63 Promille. Der Führerschein des Fahrers wurde sichergestellt. Zudem wurde eine Blutentnahme durchgeführt. Er wird, so schreibt die Polizei, bis auf weiteres kein Auto mehr fahren dürfen.

Anmeldung Noch nicht bei der Salzgitter Zeitung?



Kommentar-Profil anlegen Ich habe die NETIQUETTE und die DATENSCHUTZERKLÄRUNG gelesen und akzeptiere diese.* *Pflichtfelder