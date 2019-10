Schülerinnen aus Rühen probieren das Leben mit Baby aus

Überwiegend positiv werteten acht Schülerinnen der zehnten Jahrgangsstufe der Realschule am Drömling Rühen ihre Erfahrungen in einer anspruchsvollen Projektwoche: Als Mütter auf Zeit mussten sie sich im Rahmen des Themas „Ready? For Life“ um täuschend echte Babysimulatoren kümmern. Köpfchen halten,...