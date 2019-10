Stundentakt der Bahn von Braunschweig nach Gifhorn in Sicht

Das zweite Gleis am Bahnhof in Rötgesbüttel kann gebaut werden. Das teilt Gisela Noske, Sprecherin des Regionalverbandes Großraum Braunschweig, mit. Alle notwendigen Genehmigungen lägen vor, Klagefristen seien abgelaufen. Ab dem Fahrplanwechsel im Dezember 2020 soll auf der Strecke Braunschweig – Gifhorn – Uelzen im Stundentakt gefahren werden.

„Endlich“, wird Verbandsvorsitzender Detlef Tanke, selbst im Landkreis Gifhorn zu Hause, in der Mitteilung zitiert. „Das ist im Verbandsgebiet des Regionalverbandes Großraum Braunschweig die letzte Strecke, auf der bisher nur ein Zweistundentakt möglich ist.“ Mit dem Bau des zweiten Gleises, dem sogenannten Kreuzungsgleis, werde es möglich, dass zwei Züge gleichzeitig in den Bahnhof einfahren und sich dort begegnen. Dies sei notwendig, um auf der eingleisigen Strecke den Stundentakt zu fahren.

Der Kreuzungsbahnhof in Rötgesbüttel müsse aus Platzgründen um rund 300 Meter nach Süden verlegt werden, so Noske. Damit entfalle eine wichtige Zufahrt für die Landwirte zu deren Feldern. Deshalb werde noch im Herbst ein Ersatzweg für die Landwirtschaft gebaut. Die Bauarbeiten für diesen Ersatzweg beginnen laut Mitteilung in der ersten Novemberwoche und sollen Mitte Januar 2020 abgeschlossen sein. Dann werde der jetzige Bahnübergang, den die Landwirte genutzt haben, aufgegeben, und mache Platz für den Neubau des Kreuzungsgleises. Ende Januar 2020 beginnen die Umbauarbeiten am Bahnhof.