Motive für die Grußkarte der Samtgemeinde Boldecker Land

So viele Besucher habe man nicht alle Tage in einer Ausstellung im Foyer des Rathauses in Weyhausen, betonte Anja Meier während der Eröffnung am Freitag. Es war denn auch eine ganz besondere Präsentation von anheimelnden Häusern, verschneiten Tannen, Schlitten mit Geschenken und dem Weihnachtsmann....