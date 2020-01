Hankensbüttel. Nach zweimonatiger Winterpause öffnet es am 1. Februar für zwei Monate die Türen. Täglich von 9.30 bis 17 Uhr hat es geöffnet.

Otter-Zentrum Hankensbüttel startet in die Saison

Dass Otter-Zentrum öffnet am Samstag, 1. Februar, nach zweimonatiger Winterpause seine Türen für die neue Saison. Mit einer kostenlosen Tasse Kaffee oder Kakao werden die Gäste am ersten Tag der Wiedereröffnung begrüßt, heißt es in einer Mitteilung des Otter-Zentrums.

„Auch in der gästefreien Zeit wird es nie langweilig im Otter-Zentrum“, sagt Daniela Lahn, Leiterin der Abteilung Tierhaltung und -forschung. „Das Aquarien-Großprojekt in 2019 war bereits der Vorbote für die anstehende Erweiterung, die in diesem Jahr weiter Gestalt annehmen soll. Und natürlich haben wir die Winterpause auch genutzt, um bereits bestehende Gehege instand zu halten und den Gästen weiterhin attraktiv und einzigartig zu präsentieren.“

Viel Abwechslung verspricht auch der neue Veranstaltungskalender für das Jahr 2020. Exkursionen, Ferienprogramme, Seminare sowie die beliebten Märkte bieten eine bunte Mischung für Jung und Alt, heißt es in der Mitteilung weiter.

Natürlich lassen sich auch die Tiere in ihren naturnah gestalteten Gehegen weiterhin wunderbar beobachten. Nach Renovierungsarbeiten am Baummarder-Gehege darf ein neues, junges Baummarderweibchen seit Kurzem die Wipfel erklimmen. „Wir sind gespannt, wie sich Käthe an ihr neues Zuhause gewöhnt“, so Lahn.

Das Otter-Zentrum ist vom 1. Februar bis zum 28. März täglich von 9.30 bis 17 Uhr und mit Beginn der Sommerzeit am 29. März bis 18 Uhr geöffnet. Letzter Einlass ist jeweils eine Stunde vor Schließung. Bei rund 30 kommentierten Schaufütterungen am Tag erfahren die Gäste mehr über Käthe & Co.