Tülau investiert in Bushaltestellen und Spielplätze

Einen Haushalt mit einem „hinnehmbaren“ Defizit im Ergebnishaushalt und erheblichen Investitionen in diesem Jahr stellte Bürgermeister Martin Zenk (SPD) am Mittwoch im Gemeinderat Tülau vor. Der tagte in öffentlicher Sitzung im Schützenhaus Voitze und verabschiedete die Haushaltssatzung ohne...