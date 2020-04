Die Polizei Wittingen sucht einen Tankbetrüger

Die Polizei sucht Zeugen zu einem Tankbetrug, der sich am vergangenen Samstag in Wittingen ereignet hat. Wie die Polizei mitteilt, betankte der unbekannte Täter seinen silberfarbenen Skoda Octavia gegen 19.05 Uhr an der Raiffeisentankstelle in der Dammstraße mit 71,78 Liter Dieselkraftstoff im Wert von 70,99 Euro und fuhr anschließend davon, ohne zu bezahlen.

Dieser Vorgang wurde von einer Videokamera aufgezeichnet.

Bei dem polnischen Kennzeichen des Skoda, GDA 8GF3, dürfte es sich um eine Doublette gehandelt haben. Die entsprechenden Kennzeichenschilder wurden nach der Tat am Gemeindeverbindungsweg zwischen Glüsingen und Hahnenberg ins Gebüsch geworfen.

Am Sonntag gegen 11 Uhr fielen die beiden Kennzeichen einer aufmerksamen Jugendlichen auf, die dieses dann der Polizei meldete. Am Ablageort konnte allerdings nur noch ein Kennzeichen von der Polizei sichergestellt werden.

Es wird darum gebeten, sachdienliche Hinweise zu dem unbekannten Betrüger, dem Skoda Octavia und den weggeworfenen polnischen Kennzeichen unter (05831) 252 880 an die Polizei Wittingen zu geben.