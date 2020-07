Unbekannte schlagen Scheibe der Kita in Hankensbüttel ein

Ein bislang unbekannter Täter hat im Zeitraum von Freitag, 14 Uhr, bis Montag, 7 Uhr, eine Fensterscheibe zu den Gruppenräumen des Kindergartens in der Schulstraße/Am Fillerberg in Hankensbüttel eingeschlagen. Das teilte die Polizei am Montag mit. Herumliegende leere Flaschen ließen darauf schließen, dass sich zur Tatzeit mehrere Leute dort getroffen haben dürften.

Hinweise erbittet die Polizeistation Hankensbüttel unter (05832) 97934-0.

red