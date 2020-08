Camp des Golfclubs in Bokensdorf – Spaß für 24 Teilnehmer

Am Sommercamp des Golfclubs Wolfsburg-Boldecker Land nahmen 24 Jungen und Mädchen im Alter von 9 bis 17 teil. Ziel des Camps war es laut Mitteilung, möglichst vielen Jugendlichen einen Ausgleich für die Einschränkungen der vergangenen Wochen zu bieten. Dank der Unterstützung der Werker Stiftung konnte demnach ein vielfältiges Angebot an sportlichen Aktivitäten, Golfsport und spielerischer Bewegung gemacht werden.

Übernachtungen in Zelten

Für die Verpflegung sorgte die Clubgastronomie. Eine besondere Herausforderung für Trainer Samuel Perelzweig und die Betreuer Nele Jahn und Elias Lange waren die drei Übernachtungen in Zelten. Viel Spaß hatten die Teilnehmer an den kleinen Turnieren mit attraktiven Preisen und dem gemeinsamen Grillabend.

Weitere Camps finden statt

Für das nächste Sommercamp vom 24. bis 26. August sind Plätze frei. Die Teilnahmegebühr beträgt 90 Euro. Golferfahrungen sind nicht erforderlich. Die Teilnehmer werden spielerisch an den Golfsport herangeführt. Wichtig ist das gemeinsame sportliche Erlebnis in freier Natur. Das Herbstcamp findet vom 12. bis 16. Oktober statt. Anmeldung beim Golfclub unter (05366) 1233 oder per E-Mail: golfclub@wolfsburg.de

red