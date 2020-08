Freiwillige Feuerwehr Brechtorf verteilt eigene Schultüten

Brechtorf. Die Freiwillige Feuerwehr kooperiert auch mit der Kita „Kunterbunt“ und bringt Kinder spielerisch an die Feuerwehr heran.

Schon traditionell hatte die Freiwillige Feuerwehr Brechtorf am Tag nach der Einschulung die Brechtorfer Schulanfänger zum Feuerwehrhaus in der Schlesierstraße eingeladen. In diesem Jahr freuten sich Aaron Reum und Leon Wendt laut Mitteilung über eine Feuerwehrschultüte.

Dabei erläuterte der stellvertretende Ortsbrandmeister Christian Hoppe als Brandschutzerzieher, dass bereits seit vielen Jahren eine Kooperation mit der Kindertagesstätte „Kunterbunt“ vor Ort bestehe. „Wir sind dort regelmäßig zu Gast und geben den Kindergartenkindern im Rahmen der Brandschutzaufklärung erste Informationen über die Feuerwehr.“ Ortsbrandmeister Olaf Thurow ergänzte: „Seit fast vier Jahren gibt es nun eine Kinderfeuerwehr in Brechtorf, die sich unter der Führung des Kinderfeuerwehrwartes Ralf Koßmann alle zwei Wochen am Dienstagnachmittag trifft.

Wir freuen uns, damit auch den sechs- bis zehnjährigen Kindern eine attraktive Freizeitmöglichkeit zu bieten und ihnen spielerisch den Einstieg in die Feuerwehr zu zeigen.“

red