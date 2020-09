Weyhausen: Drei Menschen bei Unfall auf der B 188 verletzt

Alle drei Unfallbeteiligten seien verletzt und durch Ersthelfer vor Eintreffen der Polizei versorgt worden. Anschließend seien sie per Rettungswagen in umliegende Kliniken gebracht worden. (Symbolfoto)

Drei Menschen wurden bei einem schweren Verkehrsunfall am Donnerstagabend gegen 21.30 Uhr an der A-39-Abfahrt zur B 188 verletzt. Wie die Polizei mitteilt, sei eine 54-Jährige aus Weyhausen mit ihrem VW Golf von der A 39 auf die B 188 Richtung Gifhorn gefahren. Während des Einbiegens sei es zum Zusammenstoß mit einem anderen VW Golf gekommen. Dessen Fahrer, ein 22-Jähriger aus Osloß, sei auf der vorfahrtsberechtigten Bundesstraße, ebenfalls Richtung Gifhorn, unterwegs gewesen.

Der Golf des Mannes gerät auf die Gegenfahrbahn und stößt mit einem Auto zusammen

Der Golf des jungen Mannes sei auf die Gegenfahrbahn geschleudert worden und dort mit einem Skoda Citigo zusammengestoßen. In diesem saß ein ebenfalls 22-Jähriger aus Stüde. Alle drei Unfallbeteiligten seien verletzt und durch Ersthelfer vor Eintreffen der Polizei versorgt worden. Anschließend seien sie per Rettungswagen in umliegende Kliniken gebracht worden.

Alle drei Fahrzeuge müssen abgeschleppt werden

Aufgrund auslaufender Betriebsstoffe der Unfallfahrzeuge und einer Rauchentwicklung an einem Auto wurde auch die Feuerwehr zum Unfallort gerufen, es hätten allerdings keine Löscharbeiten stattgefunden.

Alle drei Fahrzeuge seien stark beschädigt worden und hätten abgeschleppt werden müssen.

Eine Konsumeinheit Marihuana wird gefunden

Zur Rekonstruktion des Unfallhergangs wurde ein Sachverständiger hinzugezogen. Im Golf des

22-Jährigen sei bei der Unfallaufnahme eine Konsumeinheit Marihuana gefunden worden. Außerdem habe ein Atemalkoholtest bei ihm einen Wert von 1,56 Promille ergeben.

B 188 während der Unfallaufnahme komplett gesperrt

Zur Unfallaufnahme, für die Arbeit des Sachverständigen und die anschließende Fahrbahnreinigung durch eine Fachfirma wurde die B 188 komplett gesperrt. Gegen die 54-Jährige aus Weyhausen und den 22-Jährigen aus Osloß läuft nun nach Angaben der Polizei je ein Ermittlungsverfahren.

red