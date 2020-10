Flexbus-System soll ab Mitte 2021 in Wesendorf starten

Vor Jahren hieß es Rufbus-System, heute sagen Experten Mobility on Demand: In der Samtgemeinde Wesendorf testen die Verkehrsgesellschaft Landkreis Gifhorn (VLG), der Landkreis und der Regionalverband ab 2021 ein Flexbus-System. Voraussichtlich ab Mitte nächsten Jahres können Bewohner aus Weißenberge, Zahrenholz oder Pollhöfen per App oder Telefon eine gewünschte Fahrt beispielsweise zum Bahnhof in Wahrenholz bestellen, vorausgesetzt, es steht keine Linienbusanbindung zur Verfügung. Ein Kleinbus holt sie an einer Flexbus-Haltestelle ab und bringt sie dorthin.

Zwei Millionen Euro kostet das Pilotprojekt Ein Dispositionssystem optimiert die Routen der Busse und bündelt die Fahrten. Die im Bediengebiet eingebundenen Gemeinden werden mit zusätzlichen Halteorten versehen. An Umsteigepunkten werden Anschlüsse zu Bus- und Bahnlinien hergestellt. Rund zwei Millionen Euro kostet das Pilotprojekt. Der Anteil des Landkreises Gifhorn beträgt rund 610.000 Euro, verteilt auf die Jahre 2021 und 2022. Gefördert wird das Vorhaben vom Europäischen Fonds für regionale Entwicklung. Der Ausschuss für Verkehr, ÖPNV und Straßenbau sprach sich einstimmig dafür aus. Der Kreistag entscheidet darüber Ende Oktober. Der Beschluss steht unter dem Vorbehalt einer Fördermittelzusage. In der zweiten Jahreshälfte 2021 soll ein Bus-on-Demand-Busprojekt in der Samtgemeinde Wesendorf beginnen. Das Bild zeigt einen möglichen Haltepunkt in Ummern. Foto: Regionalverband (Montage) Wie Erster Kreisrat Thomas Walter erläuterte, übernehme der Landkreis gemeinsam mit dem Regionalverband eine Vorreiterrolle. Das Pilotprojekt solle den ÖPNV im ländlichen Raum deutlich verbessern. Dafür sollen vier neue Kleinbusse sorgen. Die Achtsitzer mit ausreichend Platz für Kinderwagen oder Rollstuhl machen einen wesentlichen Teil der Kosten aus. Ursprünglich sei der Start schon im Winter 2020/21 vorgesehen gewesen. Im Kern sollen die Hauptbuslinien gestärkt und die Nebenlinien reduziert werden. Für fünf Buslinien innerhalb der Samtgemeinde ist wochentags in der Zeit zwischen 5.30 und 19 Uhr ein Stundentakt vorgesehen. Ziel ist es, die Anbindung an die Regiobus-Linien 100 und 102 und an die Regionalbahn Wittingen-Gifhorn, die in Wahrenholz hält, zu verbessern. Zwei Kleinbusse bedienen den Bedarfsverkehr Steinhorst-Hankensbüttel und Wesendorf-Hankensbüttel. Samstags stehen die Kleinbusse zwischen 6.30 und 23.30 Uhr zur Verfügung, an Sonn- und Feiertagen zwischen 8.30 und 22.30 Uhr. Eine konkrete Linienführung der flexiblen Kleinbusse ist nicht definiert. Geplant ist ein Flächenbedarfsverkehr, unabhängig von Strecken oder Ringen. Es werden lediglich zentrale Haltestellen zur Verknüpfung mit dem übrigen System festgelegt werden. Eingebunden in die flexible Bedienung sind die Ortschaften Betzhorn, Groß Oesingen, Klein Oesingen, Mahrenholz, Pollhöfen, Schmarloh, Steinhorst, Teichgut, Texas, Ummern, Wagenhoff, Wahrenholz, Weißenberge, Wesendorf, Westerholz und Zahrenholz. Der Regionalverband Braunschweig übernimmt das Marketing Der Regionalverband übernimmt die Koordination für die Beschaffung einer Dispositionssoftware, die Erarbeitung und Umsetzung eines Marketingkonzeptes, die Bereitstellung von Schildern für zusätzliche Halteorte und perspektivisch die Koordinierung zur Einrichtung einer zentralen Mobilitätsleitstelle.