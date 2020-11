Polizistin schießt im Kreis Gifhorn auf Wohnungslosen

Eine Polizistin hat am späten Donnerstagnachmittag in Jembke im Kreis Gifhorn auf einen 31-jährigen Wohnungslosen geschossen, wodurch er leicht verletzt ins Krankenhaus eingeliefert werden musste.

Täter hatte ein Messer

Laut dem Bericht der Polizei habe es gegen 16.40 Uhr auf dem Parkplatz an der Hauptstraße zwischen der Postfiliale und dem Edeka-Markt eine „konkrete Bedrohungslage“ gegeben. Was im Detail passiert ist, konnte die Polizei am Donnerstagabend noch nicht konkret benennen, da noch etliche Zeugen vernommen werden mussten. So viel verriet Polizeisprecher Thomas Reuter aber auf Nachfrage vorab: Die Bedrohung richtete sich gezielt gegen die Streifenbeamtin, andere Personen waren nicht betroffen. „Zeugen sprechen davon, dass er ein Messer hatte“, so Reuter weiter. Demnach geht die Polizei davon aus, dass die Polizistin aus Notwehr gehandelt hat. Die Ermittlungen des Zentralen Kriminaldienstes laufen, auch die Staatsanwaltschaft Braunschweig ist eingeschaltet.

War der Mann betrunken?

Ob der Obdachlose bei dem Vorfall möglicherweise alkoholisiert war, ist noch völlig unklar. Außer dem 31-Jährigen wurde bei dem Vorfall am Donnerstagnachmittag gegen 16.40 Uhr niemand verletzt, Unbeteiligte, die das Geschehen auf dem Parkplatz beobachtet hatten, wurden befragt. Zudem wurden umfangreiche Spuren gesichert.