Die Polizei Wittingen berichtet, dass am Dienstag gegen 10.20 Uhr ein dunkler PKW den Umweg in Wittingen in Richtung Uelzener Straße befuhr und in Höhe der Müllerschule einen BMW, der ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand geparkt war, beschädigte.

Der Fahrer fuhr davon. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeikommissariat Wittingen unter der (05831) 252880 entgegen.

red