Sassenburg: Mehrere Bauten prägen den Etat

Auch 2021 wird die Gemeinde Sassenburg nicht mit einem ausgeglichen Etat wirtschaften können. Das besagen die Eckdaten, die Bürgermeister Volker Arms und Kämmerer Klaus Duckstein zum Auftakt der Haushaltsberatungen im Finanzausschuss präsentierten. Im Ergebnishaushalt weist das Zahlenwerk bei einem Volumen von 17 Millionen Euro einen Fehlbetrag von rund 1 Million aus.

„Wir rechnen mit einem deutlichen Einbruch der Gewerbesteuer“

Zudem stimmte Arms die Politik auf schwierige Folgejahre ein: „Wir rechnen in den kommenden zwei Jahren mit einem deutlichen Einbruch der Gewerbesteuer.“ Nicht so schlimm wie befürchtet werden sich die coronabedingten Einnahmeausfälle im laufenden Etat niederschlagen. Aufgrund von Ausgleichszahlungen weist der im Dezember zu beschließende Nachtragshaushalt lediglich ein Defizit von 694.000 Euro aus. Das sind 60.000 Euro weniger als veranschlagt.

1,5 Millionen Euro sollen in die Sanierung der Alten Schule in Neudorf-Platendorf fließen

Die erste Haushaltslesung hat stets informellen Charakter. Rund fünf Stunden stand die Verwaltung dem Gremium um Vorsitzenden Gordon Jesse (CDU) Rede und Antwort. Die Politik holte sich das Rüstzeug für die Beratung in den Fraktionen. Bis der Rat den Etat Anfang März beschließen kann, muss er noch die Fachausschüsse und erneut den Finanzausschuss passieren. Die dicksten Brocken im Etat sind rund 1,5 Millionen Euro, die in die Sanierung der Alten Schule in Neudorf-Platendorf fließen sollen, um Fördertöpfe nutzen zu können. Fördermittel im Rahmen der Dorfentwicklung winken auch bei der mit rund 900.000 Euro veranschlagten Erweiterung des Bürgerhauses in Stüde. Weiterhin sollen 660.000 Euro in die Grundsanierung der Straße Am Mittelpunkt in Neudorf-Platendorf investiert werden.

Diskussion um Pauschalbetrag von 3500 Euro für Ersatzbeschaffungen pro Spielplatz

Diskussionen gab es um den Pauschalbetrag von 3500 Euro, der für Ersatzbeschaffungen pro Spielplatz vorgesehen ist. Die Politik liebäugelt stattdessen mit einer bedarfsorientierten Vergabe der Mittel. Bei den politischen Beratungen wird es auch um die die Sanierung der Brücke von der Moorbahnstrecke nach Triangel gehen. Ergänzend zu den 2020 nicht genutzten und auf das Folgejahr übertragenen Kreditermächtigungen ist ein Nettokredit rund 100.000 Euro eingeplant. Der Finanzhaushalt ist nahezu ausgeglichen, und die Hebesätze sollen stabil bleiben. Arms teilte mit, dass der Landkreis die Mittel für den Bau des Radweges entlang der östlichen Seite der K 31/1 vom Neudorf-Platendorfer Ortsausgang bis zum

Stüder Heudamm bereitgestellt hat. Ab Mai soll zudem laut Arms der flächendeckende Ausbau des schnellen Internets starten.