Erster Spatenstich fürs Glasfasernetz im Boldecker Land

Der Anfang ist gemacht: Nachdem sich bislang 2570 von 4500 Haushalten in der Samtgemeinde Boldecker Land für einen Anschluss ans schnelle Glasfaser-netz entschieden haben, begannen die ersten Baumaßnahmen mit dem Aufstellen einer Vermittlungsstelle in Weyhausen in der Neuen Straße und dem „Ersten Spatenstich“, heißt es in einer Mitteilung.

„Wir haben bis zum heutigen Tag eine Quote von fast 60 Prozent erreicht“, sagt Samtgemeindebürgermeisterin Anja Meier, „das freut mich ungemein, denn gerade während der Corona-Zeit haben wir durch Homeoffice und Homeschooling alle erfahren, wie enorm wichtig es ist, mit schnellem Internet versorgt zu sein.“

Der Abschluss der letzten Hausanschluss-Aktivierungen wird Ende März 2022 erwartet. „Die ersten Bürger können schon ab November 2021 mit ,Lichtgeschwindigkeit‘ surfen“, wird Projektleiter Arman Sohrabian vom Netzbetreiber Deutsche Glasfaser zitiert.

Kleinere Vermittlungsstellen, auch POPs genannt (Point of Presence) werden in Jembke (Hoitlinger Straße 5), Osloß (Soolschenweg 2) und Bokensdorf aufgestellt, die auch die Ortschaften Barwedel und Tappenbeck mitversorgen.

Während der Bauphase beantworten die Mitarbeiter des Baubüros im Laischeweg 2 in Weyhausen ab Dienstag, 13. Juli, Fragen der Bürger. Kurzentschlossene haben die Möglichkeit, auch während der Bauphase noch einen Vertrag abzuschließen. Das Baubüro ist dienstags von 10 bis 13 Uhr und 14 bis 17 Uhr geöffnet. Weitere Informationen gibt es unter www.deutsche-glasfaser.de sowie bei der kostenlosen Bau-Hotline (02861) 89060940 montags bis freitags in der Zeit von 8 bis 20 Uhr.

Für die Samtgemeinde seien die Anschlussarbeiten von besonderer Bedeutung, da auch die Schulen und weitere 20 Liegenschaften angeschlossen würden, so die Samtgemeindebürgermeisterin.

