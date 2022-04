Gifhorn. In Rühen, Calberlah und Gifhorn sind die Schnelltestzentren zu. Am Samstag kommen drei weitere Corona-Tote hinzu und 427 Neuinfektionen.

Die Schnellteststation auf dem Rewe-Parkplatz in Calberlah ist seit einigen Tagen geschlossen.

Corona-Lage in Gifhorn

Corona-Lage in Gifhorn Inzidenz in Gifhorn bei 1600 – erste Teststationen geschlossen

Von zuletzt 31 offiziellen Schnellteststationen im Kreis Gifhorn sind inzwischen die ersten drei geschlossen – und zwar die in auf dem Rewe-Parkplatz in Calberlah, im Helios-KlinikumGifhorn und in Rühen im Sportheim des SV Blau-Weiß.

Die 7-Tage-Inzidenz sinkt am Samstag auf 1600,8 (-176,0). 427 neue Corona-Fälle sind hinzugekommen, sodass die Gesamtzahl aller Infizierten seit Ausbruch der Pandemie auf 40.865 wächst. Drei weitere Sterbefälle wurden registriert. Bisher sind 285 Gifhorner verstorben.

dak

