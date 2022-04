Beratungshaus Wittingen jetzt an neuem Standort

Mitte März hat der Landkreis Gifhorn in der Stadt Wittingen ein neues Beratungshaus am Hindenburgwall 19 in Betrieb genommen. Das rote Gebäude an der Kreuzung zur Knesebecker Straße beherbergte bis vor einiger Zeit die Redaktion des „Isenhagener Kreisblattes“ – und bündelt dort zukünftig viele wichtige Beratungsangebote der Verwaltung im Nordkreis.

Angemietet ist das gesamte Erdgeschoss des Gebäudes, das laut Mitteilung des Landkreises großzügige Räumlichkeiten für das Beratungsangebot hergibt. Der bisherige Standort des Kreises an der Junkerstraße 8 stand nicht mehr zur Verfügung, nachdem der Vermieter Eigenbedarf angemeldet hatte.

Ziel des Landkreises: Angebote an neuem Standort ausweiten

Laut Landrat Tobias Heilmann habe es außer Frage gestanden, einen attraktiven Alternativstandort zu suchen. „Gleichzeitig wollten wir die Chance nutzen, unsere Präsenz in Wittingen weiter zu verstärken, nachdem ja bereits am Zimmereiplatz eine Zweigstelle der Kultur- und Bildungs-GmbH und des Fachbereiches Jugend entstanden ist“, wird Heilmann zitiert

Kreisrat Rolf Amelsberg ergänzt: „Uns ist das Beratungshaus in Wittingen als zentrale Anlaufstelle im Nordkreis sehr wichtig. Für viele Bürgerinnen und Bürger aus den nördlichen Mitgliedskommunen des Landkreises soll dieses Beratungshaus ein zentraler Informationsfixpunkt werden. Wir wollen als Kreisverwaltung weiterhin in der Fläche präsent bleiben und mit dem neuen Standort unsere Angebote sogar noch erweitern.“

Andreas Ritter als Bürgermeister der Stadt Wittingen lobt die konstruktiven Gespräche. Er lobt die Möglichkeit einer noch engeren Kooperation mit dem Kreis. „Wir machen uns selbst gerade auf den Weg, noch zentraler und niedrigschwelliger für unsere Bürgerinnen und Bürger erreichbar zu sein und sind begeistert über den prominenten Standort an einer unserer wichtigsten Zufahrtsstraße zum Stadtzentrum.“

Diese Einrichtungen gibt es im neuen Beratungshaus:

Senioren- und Pflegestützpunkt Niedersachsen

Stabsstelle Integration

Sozialpsychiatrischer Dienst

Sozialdienst SGB XII

Betreuungsstelle des Landkreises Gifhorn

Ergänzende Unabhängige Teilhabeberatung (EUTB) des Caritasverbandes für Stadt

und Landkreis Gifhorn,

Selbsthilfekontaktstelle des AWO Kreisverband Gifhorn e. V.

Erziehungs-, Familien und Jugendberatung Gifhorn, Außenstelle Wittingen (BEJ)

Verein „Stellwerk e. V.“

Verein „DIALOG e. V.“

Neu in das Angebot aufgenommen wurde außerdem die Hebammenzentrale des Landkreises Gifhorn. Alle Informationen zum Beratungsangebot gibt es auch auf: www.gifhorn.de/leben-und-lernen/beratungshaus-wittingen/

red

