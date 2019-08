Amerikaner graben bei Bokelberge nach Bomber-Resten

Etwas mehr als 75 Jahre ist es her, als sich ein amerikanischer Bomber in das Erdreich bei Bokelberge bohrte. Seit Montag vergangener Woche suchen Mitglieder der amerikanischen Organisation „History Flight“ im Auftrag des US-Verteidigungsministeriums im Ackerboden der Samtgemeinde Meinersen nach Überresten – und sind zum Teil fündig geworden. Es sei am 8. April 1944 geschehen, berichtet Dave Rankin, der Such- und Bergungsexperte von...